На проспекте академика Сахарова в центре Москвы проходит митинг «За справедливость»

На проспекте академика Сахарова в центре Москвы в эти минуты проходит митинг «За справедливость», изначально заявленный как акция в поддержку журналиста Ивана Голунова. Мероприятие на 20 тысяч человек было согласовано, несмотря на то, что заявка была направлена позже положенных по закону сроков.

12 июня, в День России, в Москве прошел несогласованный с властями марш в поддержку журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков.

Участвовали, по оценкам наших корреспондентов. Несколько тысяч человек; по сведениям полиции – чуть больше тысячи. Свыше пятисот человек были задержаны. Некоторым назначены штрафы.