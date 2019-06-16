По разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова в Москве

По разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек пришли на митинг на проспекте академика Сахарова в Москве. Организаторами акции под лозунгом «Закон и справедливость для всех» выступили главный редактор «Московского комсомольца» и председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов Владимир Соловьев. Власти согласовали митинг, несмотря на то, что заявка была подана позже положенных по закону сроков. Чиновники разрешили участие до 20 тысяч человек и начали подготовку к мероприятию со вчерашнего вечера. Изначально акция на проспекте Сахарова планировалась как митинг в поддержку журналиста сайта «Медуза» Ивана Голунова, которого незаконно преследовали по обвинению в сбыте наркотиков. После освобождения Голунова был утвержден лозунг о справедливости для всех.

12 июня, в День России, прошла несанкционированная акция в поддержку Голунова. Там полиция задержала более пятисот человек. Участвовали, по оценкам корреспондентов «Эха Москвы», несколько тысяч. некоторым задержанным были назначены штрафы.