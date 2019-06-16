«Парки и скверы Екатеринбурга» призывают администрацию города придать скверу у Театра драмы статус охраняемой зоны

«Парки и скверы Екатеринбурга» призывают администрацию города придать скверу у Театра драмы, где планировалось стоительство собора, статус охраняемой зоны. Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

«Это промежуточная победа, потому что скверу не возвращен его статус. Земли сейчас находятся в Ц-5, а должны вернуться в ТОП-1 (территория общественного пользования – ЭМ). Как это и планировалось ранее, администрация должна придать землям сквера охранный статус ООПТ (особо охраняемая природная территория – ЭМ). Тогда можно будет говорить о победе», — сказал она.

Ранее стало известно, что Екатеринбургская епархия отказалась от права строить собор в сквере у Театра драмы в областном центре.