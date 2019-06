Президент США Дональд Трамп назвал ложью и предательством статью газеты The New York Times о кибератаках на Россию

Издание ранее утверждало, что Вашингтон активизировал давление на российские энергетические сети.

США пытаются внедрить в российские сети вредоносные программы, утверждают неназванные нынешние и бывшие представители администрации Штатов. По данным The New York Times, агрессивность этих киберопераций против энергосистемы России достигла невиданного уровня, поскольку ранее они носили исключительно характер разведывательных действий. Цель, как утверждается – предупреждение Москвы и готовность к проведению киберударов, если между странами возникнет конфликт. Авторы газеты, в свою очередь, говорят, что уже на протяжении трех месяцев слышали от различных чиновников информацию о проведении кибератак. Их имена, впрочем, не называются. При этом, по данным издания, Москва и Вашингтон уже довольно давно ищут уязвимости энергетических сетей друг друга. Вместе с тем, как отмечается, предыдущий президент США Барак Обама колебался относительно того, нужно ли отвечать на действия России в киберпространстве. В свою очередь, работники Пентагона и разведки рассказали изданию о колебаниях относительно того, стоит ли посвящать Дональда Трампа в детали операций, поскольку опасались негативной реакции с его стороны. Сам американский лидер, впрочем, назвал все изложенное не правдой и выразил мнение, что авторы статьи в The New York Times – трусы и враги народа.

Обвинения в хакерских атаках на американские энергосети со стороны России выдвинули и источники газеты The Wall Street Journal в министерстве внутренней безопасности США.