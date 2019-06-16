Булыкин выдвинулся кандидатом в Мосгордуму в округе, где баллотировалась Федермессер

Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин выдвинулся кандидатом в Мосгордуму в округе, где баллотировалась Нюта Федермессер. В интервью «Эху Москвы» Булыкин сказал, что о своих соперниках не знает, решение идти в депутаты принял самостоятельно и что им движет желание развивать в округе спорт.

О решении Булыкин объявил практически сразу, после того, как в 43-м округе отказалась участвовать в выборах учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.

В этом же округе собираются идти на выборы юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и бывший глава московского «Яблока» Сергей Митрохин. На своей странице в Фейсбуке Соболь выразила уверенность в том, что Дмитрия Булыкина поддерживает мэр Сергей Собянин.