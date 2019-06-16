На проспекте академика Сахарова в Москве в эти минуты начинается митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех»

Власти столицы согласовали эту акцию, несмотря на то, что заявка была подана позже положенных по закону сроков. Разрешено участие до 20 тысяч человек. Еще накануне в городе начали перекрывать движение в рамках подготовки мероприятия.

По словам корреспондента «Эха Москвы», на данный момент на митинге находятся около тысячи — полутора тысячи человек. На акции присутствуют Ева Меркачёва и Сергей Полонский.