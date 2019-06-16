Храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга не будет

Храма святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга точно не будет. Об этом сегодня объявила местная епархия. На её сайте появилось обращение митрополита Екатеринбургского Кирилла.

Защитников сквера митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл называет людьми, которые хотят разбудить древнего демона гражданской междоусобицы. Церковь не хотела бы давать дьяволу такую возможность, а потому с покорностью Божественному промыслу отказывается от права строить собор святой Екатерины в сквере у Драмтеатра, говорится в обращении. По мнению архиерея, люди, протестующие против собора делами «показывают ненависть к присутствию Бога в их жизни». Участок для строительства храма, по выражению митрополита, большинство горожан выбрало открыто и честно в атмосфере тотальной лжи и обмана. При этом митрополит уверяет: верующие услышали аргументы защитников сквера и согласны с тем, что площадка под храм не будет располагаться на территории зелёных насаждений, да и вообще на общественной территории. Это очередная уступка, священнослужитель рассчитывает, что она станет последней. Церковь по его словам всегда хотела только святости и мира, и если первый раз это случай, второй – совпадение, то третий раз – закономерность, которую мы не можем не заметить. «У нас не осталось щёк которые мы ещё не подставляли под удар». Конец цитаты. Митрополит надеется, что после этого решения нового витка противостояния сторонников и противников храма не будет. Мы обязательно в скором времени начнём строительство собора святой великомученицы Екатерины на достойном её святости месте», — обещает митрополит Кирилл.

В прошлом месяце в сквере больше недели шли протесты против строительства храма возле Драмтеатра. Недавно стало известно о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках, фигурантов в нём нет. Некоторые не исключают, что дело скоро закроют.

Решение не строить храм на месте сквера принимали политики, а не представители церкви. Именно это и стало причиной резкого заявления Екатеринбургской епархии – такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.

Вопрос о строительстве храма окончательно пока не закрыт. Еще необходимо перевести территорию сквера в статус охраняемой зоны, — сказала «Эху Москвы» соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина.

Председатель городской думы Игорь Володин сказал агентству ТАСС, что опрос о месте строительства храма в Екатеринбурге планируется провести в третьи выходные сентября, после единого дня голосования.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский, комментируя сегодняшнее заявление епархии, также подчеркнул, что работа над опросом будет продолжена. Он добавил, что согласен с митрополитом в том, что выбранная площадка должна стать достойной центрального кафедрального собора города. Мэр также отметил, что верующие отстаивали свои права законно, спокойно и взвешенно, надеясь на справедливость властей.