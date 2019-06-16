В Пензенской области задержали еще 12 участников конфликта жителей села Чемодановка с цыганами

Об этом сообщает Следственный комитет. В минувший четверг в селе произошла массовая драка. Один человек погиб, несколько пострадали. В полицию были доставлены больше 170 человек. По словам жителей села, причиной конфликта стала попытка цыган изнасиловать женщину. По версии национально-культурной автономии российских цыган, поводом для драки стала ссора детей. В пятницу жители Чемодановки устроили сход и потребовали наказать виновных. Следственный комитет завел уголовное дело об убийстве и покушении на убийство.