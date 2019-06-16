The New York Times: Соединенные Штаты усилили попытки внедрения в энергосистему России

Соединенные Штаты усилили попытки внедрения в энергосистему России, — утверждает газета The New York Times со ссылкой на источники. Собеседники издания называют это, с одной стороны, предупреждением России, с другой – готовым инструментом на случай резкого обострении конфликта между Вашингтоном и Москвой.

Президент США Дональд Трамп назвал статью ложью и предательством. Он написал в Твиттере, что The New York Times гонится за сенсацией – в любом случае, даже если это вредит стране.