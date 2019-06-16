В Махачкале суд отложил до вторника рассмотрение вопроса о мере пресечения журналисту «Черновика» Абдулмумину Гаджиеву

В Махачкале суд отложил до вторника рассмотрение вопроса о мере пресечения журналисту издания «Черновик» Абдулмумину Гаджиеву. Его подозревают в финансировании террористической организации. Журналист это не признаёт.

Суду журналист газеты «Черновик» — он работает в этом СМИ больше десяти лет — сказал, что у него только одна банковская карта. Он не перечислял деньги ни в какие фонды. В суде следователь заявил, что против журналиста Абудлмумина Гаджиева и ещё десяти человек возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности. По версии следствия, журналист перечислял деньги на счета исламского проповедника Исраила Ахмеднабиева, его подозревают в связях с запрещённой в России террористической организацией ИГИЛ. Показания против сотрудника «Черновика» дал некий Кемал Тамбиев. Гаджиев возразил, что следствие нашло свидетеля, которого он не знает. Вдобавок, Тамбиев признался ему, что его пытали. Суд решил, что материалов следствия не достаточно для избрания Гаджиеву меры пресечения. И отложил заседание на два дня. Соратники журналиста называют подозрения абсурдными. Возле Советского суда Махачкалы уже второй день идут пикеты в поддержку Гаджиева.

В Дагестане также создан общественный комитет в поддержку журналиста. Коллеги и близкие сотрудника «Черновика» намерены добиваться снятия с него подозрений в причастности к терроризму.