Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин объявил об участии в выборах в Мосгордуму в округе, где баллотировалась Нюта Федермессер. Он зарегистрировался как самовыдвиженец. В интервью «Эху Москвы» Дмитрий Булыкин сказал, что им движет желание развивать спорт в округе. Он добавил, что решение идти на выборы принял самостоятельно и о своих соперниках по округу не знает.

В этом же округе собираются участвовать в выборах юрист ФБК Любовь Соболь и бывший глава московского отделения партии «Яблоко» Сергей Митрохин. На своей странице в Фейсбуке Соболь выразила уверенность в том, что Булыкин – кандидат, поддерживаемый мэром Сергеем Собяниным.