Сквер у театра драмы исключают из списка возможных мест строительства храма в Екатеринбурге

Заявление от епархии поступило. На следующей неделе пройдет заседание рабочей группы. Площадка будет официально исключена, — сказал председатель городской думы Игорь Володин. Он руководит группой по организации опроса о месте строительства храма, — пишет агентство ТАСС. Сегодня екатеринбургская епархия распространила заявление. В нем говорится об отказе от строительства храма на месте сквера, где были массовые протесты. Митрополит Екатеринбургский Кирилл сказал, что церковь всегда хотела только святости и мира. в заявлении также отмечается, что «в атмосфере тотальной лжи и обмана даже участок, выбранный открыто и честно большинством горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих гражданской междоусобицы».

Соорганизатор общественного движения «Парки и скверы Екатеринбурга» Анна Балтина в интервью «Эху Москвы» сказала, что вопрос еще не закрыт. Территорию сквера, по ее словам, необходимо перевести в статус охраняемой зоны.

Конфликт, связанный с планами по строительству храма на месте сквера в Екатеринбурге обострился в мае. Неделю продолжались акции протеста. После этого работы были приостановлены.