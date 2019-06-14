Футболист Булыкин объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму, в округе, где баллотировалась Федермессер

Футболист Дмитрий Булыкин объявил о своем участии в выборах в Мосгордуму, в округе, где баллотировалась Нюта Федермессер. В интервью «Эху Москвы» бывший спортсмен сказал, что это исключительно его личная инициатива. Он намерен развивать в Москве детско-юношеский спорт.

О выдвижении Булыкин объявил вскоре после того, как учредитель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер отказалась участвовать в выборах. Федермессер пояснила, что оказалась не готова к большому количеству негатива и ложных обвинений в свой адрес.