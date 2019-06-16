Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на месте сквера в центре города

Митрополит Екатеринбургский Кирилл объяснил решение тем, что церковь не хотела бы давать дьяволу возможность устроить гражданскую междоусобицу.

В мае в Екатеринбурге в течение недели продолжались массовые акции против строительства храма на месте сквера у Театра драмы. В результате работы были приостановлены. В городе решили провести опрос и выяснить мнение екатеринбуржцев о том, на какой площадке они хотели бы видеть храм.