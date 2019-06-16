Экоактивисты на станции Шиес опасаются разгона лагеря полицией

По неподтвержденным данным, силовой вариант может быть задействован в преддверии «прямой линии» президента Владимира Путина.

Палаточный лагерь на Шиесе в последние дни живет при постоянной угрозе уничтожения — информация о том, что протестную площадку могут зачистить, поступает к активистам из разных источников, в том числе со стороны знакомых сотрудников полиции. Впрочем, какого-либо усиления активности силовиков пока не видно. Рабочие, задействованные при строительстве мусорного полигона, накануне попытались установить здесь систему видеонаблюдения, но активисты заблокировали проезд техники, и в результате небольшой перепалки сотрудникам экотехнопарка пришлось уйти ни с чем. Протестующие ссылаются на приказ президента Владимира Путина, согласно которому все работы на Шиесе должны быть завершены до 15 июня.

Между тем, количество активистов в выходные выросло — в основном они приезжают из окрестных населённых пунктов на поезде. Многие рассчитывают остаться здесь до 20 июня, когда пройдёт «прямая линия» с президентом. Активисты надеются рассказать Путину о своём несогласии со строительством полигона и с помощью главы государства добиться закрытия проекта.

Протесты против строительства мусорного полигона на Шиесе начались в прошлом году. Сейчас в палаточном лагере живёт около 70 человек.