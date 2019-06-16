В Пензенской области неподалеку от Чемодановки полностью сгорел цыганский дом

В Пензенской области неподалеку от Чемодановки, где на днях произошла массовая драка цыган и местных жителей, полностью сгорел цыганский дом. В социальных сетях региона активно обсуждают тему возможной мести, а МЧС обещает установить причины возгорания.

Огромный дом из сруба и все прилегающие деревянные надворные постройки в селе Лопатки сгорели словно спичка. Это поселок на противоположной от Чемодановки стороне трасы М5 «Урал». На опубликованных кадрах видны языки пламени в ночном небе – все произошло субботним вечером, без четверти десять, в нескольких километрах от поселка, где на днях сначала произошла массовая драка с убийством, а затем состоялся массовый народный сход с перекрытием федеральной трассы и приездом ОМОНа. По счастью, пострадавших нет – как сообщает «ПензаИнформ», многие компактно проживающие здесь цыгане еще в предыдущие дни спешно оставили свои жилища. Речь о тех, кто в области не зарегистрирован. Между тем, в регионе было объявлено усиление, в район стянули дополнительные силы полиции. Поводом стал бытовой конфликт с этнической составляющей, который ранее привел к гибели одного из участников. Следователи установили человека, который нанес смертельный удар. По данным СК, задержаны еще 12 участников массовой драки. Один из них подозревается в убийстве, в ближайшее время будут предъявлены обвинения. Ранее по этому делу уже были задержаны три человека.

В рамках расследования уголовного дела о драке и убийстве в полицию после пятничного народного схода в Чемодановке были доставлены 174 человека.