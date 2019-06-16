Екатеринбургская епархия отказалась строить храм в сквере у Драмтеатра в центре города

Против этого выступали многие местные жители. Протесты в сквере шли больше недели.

В сквере храма святой Екатерины не будет, это решил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл. Его обращение появилось на сайте епархии. В нём говорится, что сквер, который по словам архиерея «в атмосфере тотальной лжи и обмана выбрало большинство горожан, всё равно станет причиной раздора для людей, желающих разбудить древнего демона гражданской междоусобицы». Это была цитата. Церковь не хочет давать дьяволу такую возможность и поэтому отказывается от строительства храма в сквере, говорится в обращении. Митрополит Кирилл рассчитывает, что уступка верующих станет последней, поскольку «у нас не осталось щёк, которые мы ещё не подставляли под удар». Он добавил, что верующие всегда хотели только святости и мира. Митинги против строительства храма в сквере возле Драмтеатра шли с 13 мая больше недели. Люди несколько раз ломали забор вокруг стройки. Происходили стычки с ОМОНом. Строительство в итоге приостановили. Сейчас определяют площадку под храм. В середине сентября власти опросят жителей города. По данным портала e1.ru на это потратят 13 миллионов рублей.

В начале недели стало известно о возбуждении уголовного дела о массовых беспорядках после событий в сквере. Кого накажут пока неясно. Источник в региональном управлении МВД предположил, что дело возбудили формально и вряд ли для кого-то из защитников сквера оно закончится тюремным сроком, пишет портал e1.ru.