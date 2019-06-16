Бывший директор Чернобыльской АЭС раскритиковал американский сериал об аварии на атомной электростанции

Игорь Грамоткин сказал, что в фильме «Чернобыль» «много развесистой клюквы». Он сравнил сериал с боевиком конца 80-х «Красная жара», в котором Арнольд Шварценеггер сыграл советского милиционера. Грамоткин добавил, что ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС – это подвиг советского народа, и нельзя с помощью таких художественных фильмов его забалтывать.

Американский телеканал НВО выпустил мини-сериал «Чернобыль» в конце мая. Он получил высокие оценки критиков и вызвал широкое общественное обсуждение в России. Министр культуры Владимир Мединский похвалил создателей этого фильма. Он сказал, что несмотря на определенные неточности, они достойно показали подвиг ликвидаторов последствий аварии.