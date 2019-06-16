В Пензенской области задержаны еще 12 участников массовой драки, в которой погиб житель села Чемодановка

Об этом сообщает официальный представитель СК Светлана Петренко. Один из задержанных подозревается непосредственно в убийстве. В ближайшее время будут предъявлены обвинения. Ранее по этому делу были задержаны три человека. Двух из них арестовали.

Конфликт с участием жителей села Чемодановка и цыган произошел в четверг. Сельчане утверждают, что поводом стала попытка цыган изнасиловать женщину. Во врем массовой драки один человек погиб, несколько пострадали, больше 170-ти были доставлены в полицию.