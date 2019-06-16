Футболист Булыкин будет участвовать в выборах в Мосгордуму в том же округе, где собиралась баллотироваться Федермессер

Футболист Дмитрий Булыкин будет участвовать в выборах в Мосгордуму в том же округе, где собиралась баллотироваться Нюта Федермессер. Об этом сообщает Интерфакс. Накануне основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер сообщила о своем отказе от участия в выборах. В Фейсбуке она написала, что оказалась не готова к большому количеству негативных высказываний и ложных обвинений в свой адрес.