Екатеринбургская епархия отказалась от строительства храма на месте сквера в центре города

В заявлении митрополита Екатеринбургского Кирилла говорится, что церковь всегда хотела только святости и мира, поэтому в очередной раз идет на уступки. Там также отмечается, что Собор святой великомученицы Екатерины появится на достойном ее святости месте.

В середине мая в Екатеринбурге начались массовые акции против строительства храма на месте сквера в центре города. В результате работы по строительству были приостановлены. В Екатеринбурге начали опрашивать жителей, выяснять их мнение, на какой площадке мог бы разместиться храм.