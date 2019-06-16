«Новая газета» опубликовала секретные рекомендации, разработанные ГП по уголовным делам, связанным с наркотиками

«Новая газета» опубликовала секретные рекомендации, разработанные генпрокуратурой по уголовным делам, связанным с наркотиками. Соблюдение этих требований сократило бы число приговоров по 228й статье как минимум вдвое, отмечает издание.

Рекомендации, касаются, в том числе, порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам о наркотиках. Для сотрудников прокуратуры любого уровня эти разъяснения надзорного ведомства равносильны приказу генпрокурора, который нужно беспрекословно выполнять, пишет Новая газета. Прокурор в случае нарушений, допущенных силовиками в ходе оперативно-розыскной деятельности или мероприятий, обязан вернуть материалы в полицию, а не направлять их в суд. Он также согласно рекомендациям не должен поддерживать ходатайство следствия об избрании меры пресечения. В деле журналиста Ивана Голунова, которого обвиняли в попытке сбыть наркотики, прокуратура грубо нарушила рекомендации. Издание отмечает, что они появились после решений Страсбургского суда по ряду дел, связанных с 228й статьёй УК. В них ЕСПЧ указал на провокации полицейских. Это вынудило МВД и генпрокуратуру признать системный и массовый характер фальсификаций дел и пытаться с ними бороться.

Рекомендации разработали ещё в 2015м году. Новая газета решила их опубликовать, поскольку с ними не знакомы обвиняемые и их адвокаты и они не могут использовать документ для защиты от преследования.