В Пензенской области, где возник конфликт между местными сельчанами и цыганами, произошел пожар в цыганском поселке

В Пензенской области, где на этой неделе возник конфликт между местными сельчанами и цыганами, произошел пожар в цыганском поселке. Об этом пишет сайт Znak.com. В МЧС официально сообщают, что сгорел дом и деревянные постройки. Никто не пострадал. Выводы о причинах будут сделаны после экспертизы. Местные жители предполагают, что это мог быть поджог. Постройки сгорели в селе Лопатки, расположенном недалеко от Чемодановки.

Напомню, в Чемодановке в четверг произошла массовая драка. Один человек погиб, несколько пострадали, больше 170-ти были доставлены в полицию. Участвовали местные жители и цыгане. Последние, по утверждению сельчан, пытались изнасиловать женщину, что и стало причиной конфликта. В пятницу в знак протеста жители Чемодановки перекрыли федеральную трассу. Следователи возбудили уголовное дело. Материалы переданы в главное управление СК.