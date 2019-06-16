Дональд Трамп назвал ложью и предательством статью о кибератаках на Россию, вышедшую в New York Times

Издание со ссылкой на неназванные источнике в аппарате правительства утверждало, что США активно атакует российские энергетические сети.

Газета утверждает, что США разместили в российских сетях по-настоящему вредоносный код. По информации New York Times, Москва и Вашингтон уже довольно давно периодически зондируют на предмет уязвимости энергетические сети друг друга. Авторы издания сообщили, что на протяжении как минимум трех месяцев слышали о проведении кибератак от разных чиновников – бывших и действующих. Имена этих людей не называются, а сам характер сетевого противостояния издание обозначает как «вялотекущие военные действия». Однако, теперь по информации газеты американская сторона перешла в активное наступление. Издание отмечает, что президента Трампа могли даже не поставить об этом в известность. При этом сам Трамп у себя в Твиттере обрушился на авторов газеты гневной критикой, назвав все ложью, действия редакции счел предательством и погоней за сенсациями. По его словам «загибающаяся New York Times, некогда великая газета, теперь публикует все что угодно, ни на секунду не задумываясь о последствиях. Это поступок трусов и врагов народа».

В свою очередь обвинения в хакерских атаках на американские энергосети со стороны России со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности США появлялись на страницах издания The Wall Street Journal.