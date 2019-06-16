Минэкономразвития предложило распространить на самозанятых некоторые меры господдержки, оказываемые малому бизнесу

Минэкономразвития предложило распространить на самозанятых россиян некоторые меры господдержки оказываемые малому и среднему бизнесу. Соответствующий документ опубликован на официальном портале нормативных актов. В пояснительной записке отмечается, что речь идет, в частности, об участии в льготных лизинговых программах, кредитно-гарантиной поддержке и об участии в программах обучения.