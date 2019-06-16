В Махачкале при поставках питания в школы и детские сады похитили более 70 миллионов рублей

Об этом говорится на сайте республиканского МВД. Схема была основана на поставках более дешёвого суррогата сливочного масла. По словам следователей, участвовали чиновники, ответственные за поставку продуктов и группа бизнесменов. На протяжении трех лет они заключали госконтракты на поставку сливочного масла, а вместо него привозили фальсифицированный продукт с пальмовым маслом. Его закупали по 90 рублей за килограмм, а продавали по цене более 300 рублей, — пишет РБК.