В Махачкале прошли одиночные пикеты в поддержку задержанного журналиста издания «Черновик»

Как пишет «Новая газета», всего в акции, которая продолжалась в течение часа, поучаствовали около 50-ти человек. рядом дежурили полицейские. Проведению акции они не препятствовали.

В отношении Абдулмумима Гаджиева возбудили дело об участии в террористической организации. Журналиста «Черновика» также обвиняют в содействии терроризму. В редакции называют обвинения абсурдными. Сейчас Гаджиев задержан. Этим утром, как ожидается, ему изберут меру пресечения.