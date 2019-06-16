В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении 4-х полицейских, подозреваемых в превышении полномочий

В Архангельской области возбудили уголовное дело в отношении четырех полицейских, подозреваемых в превышении должностных полномочий. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета. По данным ведомства, в конце апреля в Плесецком районе полицейские оказывали «психологическое воздействие» на 36-летнего мужчину, подозреваемого в краже. От него добивались признания вины. Этому человеку угрожали, его унижали. Полицейские применяли физическую силу. Затем запустили в кабинет прежде судимого мужчину, которому позволили подозреваемого избить.