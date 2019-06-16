Трамп раскритиковал статью The New York Times об американских кибератаках на российские энергосети
Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times об американских кибератаках на российские энергосети. Он назвал публикацию ложью и предательством. В статье утверждалось, что журналисты уже на протяжении трех месяцев получают данные о подобных кибератаках от разных чиновников — как от нынешних, так и от бывших. Имена этих людей не приводятся. По данным газеты, обе страны уже давно держат энергетические сети друг друга под прицелом и периодически прощупывают их на предмет уязвимости.