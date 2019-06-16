Президент США Дональд Трамп раскритиковал статью The New York Times об американских кибератаках на российские энергосети. Он назвал публикацию ложью и предательством. В статье утверждалось, что журналисты уже на протяжении трех месяцев получают данные о подобных кибератаках от разных чиновников — как от нынешних, так и от бывших. Имена этих людей не приводятся. По данным газеты, обе страны уже давно держат энергетические сети друг друга под прицелом и периодически прощупывают их на предмет уязвимости.