В Зеленограде сегодня пройдет митинг против строительства мусорной свалки и мусоросжигательного завода

По планам властей они должны быть возведены примерно в десяти километрах от входящего в состав Москвы города.

Мусороперерабатывающий комплекс планируется построить на территории бывшей военной части – между поселками Лыткино и Поварово. Ранее там уже находился незаконный мусорный полигон, однако семь лет назад он был закрыт после массовых жалоб жителей. При этом, по данным «Открытых Медиа», в документации говорится, что старое место для планирующегося комплекса выбрано, поскольку выбор нового места может вызвать «значительное социальное напряжение». Противники свалки, между тем, утверждали, что строительство мусорного полигона началось еще в конце апреля – до публикации соответствующего тендера на сайте госзакупок. Кроме того, активисты, недовольные планами властей, пожаловались на недопуск к общественным слушаниям. В свою очередь, городское интернет-издание «Зеленоград.ру» пишет, что проект мусороперерабатывающего комплекса еще только будет разрабатываться, а бюджет проектирования составляет 70 млн рублей.

Митинг против свалки в 10 км от Зеленограда согласован с властями. Его организатором является глава соседнего с городом поселка Андреевка Иван Ульянченко.