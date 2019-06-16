На проспекте Академика Сахарова в Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех»

Власти столицы эту акцию согласовали на 20 тысяч участников и еще накануне преступили к перекрытиям улиц для подготовки публичного мероприятия.

Заявителями сегодняшней акции стали глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев и член СПЧ Екатерина Винокурова. Акцию в мэрии согласовали и пройти она должна с 13 до 15 часов под пристальным вниманием полиции, которая обеспечит безопасность собравшихся. На площадке у дома №9 по Академика Сахарова установят трибуну, с который прозвучат слова о резонансном деле журналиста «Медузы». Впрочем, мнения об участии в сегодняшнем митинге разделились. После того, как 12 июня прошел несогласованный марш в поддержку сначала арестованного, а затем освобожденного расследователя, в ходе которого были задержаны по разным данным от 200 до полутысячи человек, активно звучали голоса о бессмысленности сегодняшнего мероприятия. Другие заявляли, что несмотря на увольнения двух генералов из столичного полицейского главка, а также на официальное заявление, сделанное главой МВД Владимиром Колокольцевым, вопрос о противозаконных действиях силовиков и репрессивном применении 228 статьи УК должен подниматься вновь и вновь, пока остаются сомнения в обоснованности содержания под стражей хотя бы одного задержанного в связи с ее санкцией.

Сам Иван Голунов, уголовное преследование которого прекращено, заявлял, что не будет участвовать в сегодняшнем мероприятии.