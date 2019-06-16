«Новая газета» опубликовала секретную рекомендацию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

Следователи и прокуроры ее игнорируют, а адвокаты и обвиняемые об этом документе не знают, пишет издание. В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое. Ранее спецкора «Медузы» Ивана Голунова, который пишет о коррупции, полицейские задержали по обвинению в сбыте наркотиков. После кампании в его поддержку журналист был освобожден.