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09:00, 16 июня 2019

«Новая газета» опубликовала секретную рекомендацию Генпрокуратуры о том, как вести дела о наркотиках

Следователи и прокуроры ее игнорируют, а адвокаты и обвиняемые об этом документе не знают, пишет издание. В публикации утверждается, что если бы силовики следовали этой инструкции, то количество осужденных по антинаркотической статье снизилось бы вдвое. Ранее спецкора «Медузы» Ивана Голунова, который пишет о коррупции, полицейские задержали по обвинению в сбыте наркотиков. После кампании в его поддержку журналист был освобожден.



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