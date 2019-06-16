В Чехии 21 августа предложили объявить днем памяти жертв вторжения советских войск

С инициативой выступили депутаты парламента. Это стало реакцией на подготовленный депутатами КПРФ в Госдуме законопроекта о распространении статуса ветерана боевых действий на советских военных, которые в 1968 году были направлены в Чехословакию. Президент Чехии Милош Земан заявил, что, если бы законопроект был принят Госдумой, это повлекло бы за собой долговременное ухудшение отношений между его страной и Россией.