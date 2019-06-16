В Сочи завершается юбилейный, 30-й по счету фестиваль «Кинотавр»

И сегодня же станут известны имена победителей в основной конкурсной программе.

На закрытии «Кинотавра» покажут фильм Андрея Смирнова «Француз», снятый по его же сценарию. Действие картины разворачивается в Москве в середине 50-х годов прошлого века. Студент из Франции, который приезжает в московский университет на стажировку, заводит в столице новые знакомства и параллельно разыскивает отца — офицера белого движения, арестованного в 30е годы. После показа фильма жюри назовёт победителя основной программы кинофестиваля. В ней 15 картин. В основном конкурсе работы шести режиссёров-дебютантов. В том числе фильмы «Давай разведёмся» Анны Пармас, «Мальчик русский» Александра Золотухина и «Люби их всех» Марины Агранович. В программе основного конкурса также представлена новая работа Валерии Гай Германики «Мысленный волк». Последние пять лет она не снимала полнометражное кино. Её новая работа — притча о страхе и один из претендентов на главный приз «Кинотавтра». В числе других критики называют фильмы «Гроза» Григория Константинопольского и «Сторож» Юрия Быкова.

В прошлом году главный приз «Кинотавра» достался фильму режиссёра Натальи Мещаниновой «Сердце мира». Он рассказывает об одиноком ветеринаре, который живёт вдали от цивилизации. Мужчина работает в глуши на одной из тренировочных станций для охотничьих собак.