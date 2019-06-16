Сборная Колумбии победила команду Аргентины со счетом 2:0 в матче Кубка Америки по футболу
В другой группе Венесуэла сыграла вничью с Перу – 0:0. Турнир проходит в Бразилии. Кубок Америки завершится 7 июля.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
В другой группе Венесуэла сыграла вничью с Перу – 0:0. Турнир проходит в Бразилии. Кубок Америки завершится 7 июля.
Надо объединиться, а не строить баррикаду С моей точки зрения, выход 12-го на несанкционированную акцию — это ошибка. Она перевела дело из объединения с государством (а все позитивные, устойчивые изменения в России начинались только в коалиции с государством, а не через революцию) в демонстративное противостояние всему государству…
Федор Крашенинников: Почему о деле Ивана Голунова важно знать каждому Дело Голунова обнажает всю ту чудовищную гниль, которая копится все эти годы внутри системы, все еще называемой правоохранительной. Но внутри нарастает хаос, неуправляемость силовиков всех мастей уже давно ни для кого не секрет…
Комплекс второгодника — за что они не любят Америку? Наше руководство, да и значительная часть населения не могут простить американцам, что ни по одному мыслимому параметру нет сравнения в нашу пользу – качество жизни, включающее в себя и уровень потребления, и социальную защищенность, и положение стариков, у нас и у них несравнимы…