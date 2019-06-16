В Гонконге сегодня пройдут новые акции против соглашения об экстрадиции в Китай

Тысячи людей вновь планируют выйти на улицы по призыву оппозиционных сил. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Гонконг охватил масштабный внутриполитический кризис. Поводом к массовым протестами стала инициатива по принятию законопроекта об экстрадиции. Он позволит выдавать в материковый Китай тех, кто по мнению властей Поднебесной скрывается от правосудия на территории с особым административным статусом, каковой и является Гонконг. В минувшее воскресенье, ровно неделю назад, в Гонконге прошла крупнейшая за последние годы акция протеста. На нее вышли около миллиона человек. В среду рассмотрение проекта закона во втором чтении было отложено на неопределенный период после того, как десятки тысяч демонстрантов заблокировали здание Законодательного совета. Тогда произошли столкновения с полицией, которая применила резиновые пули и слезоточивый газ. Свыше 80 человек получили ранения. Манифестанты опасаются, что нововведение может распространится на правозащитников, которые обвиняют Пекин в усилении вмешательства во внутренние дела Гонконга. В аппарате главы администрации Гонконга Кэрри Лам, по некоторым данным, приняли решение не спешить с принятием закона и не поднимать этот вопрос в ближайшее время. При этом сама Лам активно выступает за утверждение законопроекта до начала июля.

Очередное заседание парламента Гонконга намечено на предстоящую среду. Пока неизвестно, будет ли вынесен на голосование законопроект об экстрадиции.