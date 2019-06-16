Власти Пензенской области погасят кредит погибшего в массовой драке

Будет также выплачена банку и задолженность за сестру убитого – все вместе около миллиона рублей, сообщил губернатор Иван Белозерцев. Он также пообещал отремонтировать дорогу в селе Чемодановка, передает ТАСС.

Массовая драка произошла в четверг, один человек погиб, еще один попал в реанимацию. Как передают местные СМИ, причиной конфликта стала попытка изнасилования со стороны цыган. На следующий день жители перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». В полицию были доставлены более 170 человек, трое из них задержаны.