Умер итальянский режиссер Франко Дзеффирелли

Ему было 96 лет. Несколько лет назад в интервью журналисту Владимиру Познеру он сказал, что добился огромного успеха в своей профессии. Он добавил, что большую роль в этом сыграло его происхождение.

«Я думаю, режиссерам следует рождаться в бедности. Если у них было счастливое, богатое, нормальное детство, это очень сложно. Стать режиссером – это непросто, это борьба. Вы должны знать низших человеческих существ. Не бывает аристократичных режиссеров. Все наши кинематографисты, все великие авторы – все они вышли из низших классов…быть бедным – это значит понимать, что жизнь – борьба, а не рай, в котором можно нажать на кнопку и появится слуга…»

Тогда же Дзефирелли сказал, что абсолютным искусством считает оперу.