В Волгограде сегодня пройдет массовый пикет против социально-экономической политики властей региона

Организует акцию движение «Левый фронт» — впрочем, там говорят, что пикет должен объединить всю несистемную оппозицию. По крайней мере, как передает интернет-издание «Волгоград онлайн», участвовать пригласили представителей всех непарламентских сил. По словам организаторов, пикет приурочен к намеченным на сентябрь выборам губернатора Волгоградской области. Активисты хотят обратить внимание на повышение цен и тарифов, пенсионную реформу, проблемы нищеты и нехватки рабочих мест, а также рождаемости. При этом «Левый фронт» хочет определиться и с едиными кандидатами на выборах. Там говорят, что не будут слепо поддерживать любого кандидата даже от КПРФ, но при этом ставят цель не допустить победы представителя «Единой России». Накануне от правящей партии документы для участия в губернаторских выборах подал действующий глава Волгоградской области Андрей Бочаров.

Пикет, который планируется в Волгограде, согласован с властями.