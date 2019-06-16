После массовой драки в селе Чемодановка под Пензой отремонтируют дорогу

Это пообещал губернатор Иван Белозерцев. Он также сказал, что власти региона погасят кредит погибшего в массовой драке и кредит его сестры – все вместе около миллиона рублей, передает ТАСС. Кроме того, губернатор пообещал проверить законность строительства поселения цыган у села Чемодановка. Видео с его выступлением опубликовал телеграмм-канал Daily Storm.

Как передают местные СМИ, причиной массовой драки, которая произошла в четверг, стала попытка изнасилования со стороны цыган. На следующий день жители перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал». В полицию были доставлены более 170 человек.