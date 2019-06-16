Сегодня волейболисты сборной России сыграет один из самых важных матчей предварительного этапа Лиги

В Иране наша команда встречается с хозяевами.

Иран в последние годы прочно обосновался в элите мирового волейбола. Правда для побед на крупных турнирах не всегда хватает мастерства, но грандов иранцы периодически обыгрывают. В Лиге наций этого сезона Иран пока потерпел только одно поражение от бразильцев, причем латиноамериканцы уступали по ходу матча и четвертый сет взяли только со счетом 33:31. Среди тех, кто пострадал от Ирана оказались итальянцы. Скорее всего, в лидерах команда не удержится, слишком уж сложный календарь. Осталось играть и с Францией, и США, и с Польшей. Сегодня матч, в котором у наших будет чуть больше шансов. Главный тренер Томас Самельвуо дал отдохнуть лидерам в предыдущей встрече с канадцами. В прямоугольнике появились резервисты, сыгравшие достойно, но сегодня важно одержать победу и играть скорее всего будет основа.

Матч Лиги Наций между сборными России и Ирана начнется в 17.00. трансляция на канале Матч ТВ