Индия сегодня введёт пошлины на товары из США

Это произойдёт за несколько дней до визита в страну госсекретаря Майка Помпео.

Индийские власти обложат пошлинами мотоциклы, импортируемые из США, некоторые изделия из железа и стали и ряд других товаров. Решение приняли ещё год назад, однако неоднократно откладывали на фоне торговых переговоров со Штатами. Но теперь пошлины всё же введут. Это связывают с решением Вашингтона вывести Индию из своей программы торговых преференций. Поставки индийских товаров, в их число входят химикаты, автомобильные комплектующие и посуда, обложат пошлинами до семи процентов. Президент Дональд Трамп недавно аргументировал это тем, что Индия не предоставила Штатам равный и приемлемый доступ к своим рынкам. Индийские чиновники это отрицают. Как и то, что введение пошлин на американские товары вызвано действиями США. Решение вступает в силу за несколько дней до визита в Нью-Дели госсекретаря Майка Помпео. На переговорах, скорее всего, затронут и вопрос пошлин. Помпео заявил, что Вашингтон открыт для обсуждения разногласий.

Товарооборот между США и Индией в прошлом году превысил 140 миллиардов долларов. Индия крупнейший покупатель американского миндаля.