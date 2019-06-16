После массовой драки в селе Чемодановка задержаны 174 человека и все они цыгане

Это сообщил замглавы управления МВД по Пензенской области Вадим Ковтун. По его словам, их проверяют на причастность к конфликту, передает «Радио Свобода». В селе Чемодановка произошла массовая драка между местными жителями и цыганами. Пострадали 5 человек, из них один скончался в больнице, еще один в реанимации. В МВД сообщили, что мужчина, который смертельно ранил местного жителя, уже задержан. Вечером в пятницу жители села провели митинг и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».