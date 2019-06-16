Латвиец Майрис Бриедис стал финалистом второго сезона Всемирной боксерской суперсерии

В Риге он победил поляка Кшиштофа Гловацкого техническим нокаутом в третьем раунде и завоевал титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации. Соперником Бриедиса в финальном бою будет кубинец Юниер Дортикос, который в другом полуфинале ранее в Риге выиграл у американца Эндрю Табити нокаутом в 10-м раунде. Всемирная боксерская суперсерия – это новый турнир, который ежегодно проводится среди профессиональных боксеров.