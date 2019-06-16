В центре Киеве прогремел взрыв во дворе одного из жилых домов
Это произошло в гараже. Причина взрыва еще не установлена, сообщили в городской администрации. Информации о пострадавших нет.
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Это произошло в гараже. Причина взрыва еще не установлена, сообщили в городской администрации. Информации о пострадавших нет.
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