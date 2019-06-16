В Москве сегодня пройдет митинг под лозунгом «Закон и справедливость для всех»

Изначально акция была в поддержку журналиста Ивана Голунова, который пишет о коррупции. Тему изменили после того, как с него сняли обвинение в сбыте наркотиков. Организаторами митинга выступили главы Союзов журналистов Москвы и России Павел Гусев и Владимир Соловьев, а также член СПЧ Екатерина Винокурова. Власти Москвы согласовали акцию на 20 тысяч человек. Она начнется в 13 часов на проспекте Сахарова. В среду, в День России полиция задержала более 500 участников несогласованного марша в защиту Ивана Голунова.