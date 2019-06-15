Хабаровский краевой суд отменил приговор студентам,обвинявшимся в создании экстремистского сообщества «Мужское гос-во»

Хабаровский краевой суд отменил приговор четырем студентам, обвинявшимся в создании экстремистского сообщества «Мужское государство». Как рассказал «Медиазоне» адвокат Василий Порайко, двоих фигурантов освободили из-под стражи, дело направили на новое рассмотрение в тот же суд. Еще двое получили в марте по два года и три месяца колонии. По версии следствия, фигуранты планировали «вызвать ненависть к представителям неславянской внешности и к действующей власти».