Инвестор завершил первый этап инженерной подготовки станции Шиес в рамках одноименного экотехнопарка

Здесь предполагается организовать полигон для размещения и переработки твердых коммунальных отходов из московского региона. На сайте проекта отмечается, что на участке ОАО «РЖД» на этой станции полностью завершены работы по отсыпке откосов и ограждению территории. Сегодня техника начала покидать стройплощадку.

Экоактивисты на станции Шиес опасаются разгона лагеря полицией. По неподтвержденной информации, силовой вариант может быть задействован в преддверии «прямой линии» президента Владимира Путина.

Палаточный лагерь на Шиесе в последние дни живет при постоянной угрозе уничтожения — информация о том, что протестную площадку могут зачистить, поступает к активистам из разных источников, в том числе со стороны знакомых сотрудников полиции. Впрочем, пока мрачные прогнозы не сбываются — какого-либо усиления активности силовиков сегодня не было заметно. Рабочие, задействованные при строительстве мусорного полигона, попытались установить здесь систему видеонаблюдения, но активисты заблокировали проезд техники, и в результате небольшой перепалки сотрудникам экотехнопарка пришлось уйти ни с чем. Протестующие ссылаются на приказ президента Владимира Путина, согласно которому работы должны быть завершены до 15 июня.

Полицейские несколько раз в день патрулирует лагерь протестующих и иногда задерживает тех, кто подозревается в каких-либо правонарушениях, но сегодня обходы завершились спокойно. Между тем, количество активистов в выходные выросло — в основном они приезжают из окрестных населённых пунктов на поезде.



Сейчас в палаточном лагере живёт больше 70 человек.