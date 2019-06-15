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21:01, 15 июня 2019

Минэкономразвития предложило распространить меры господдержки для малого и среднего бизнеса, на самозанятых россиян

Минэкономразвития предложило распространить некоторые меры господдержки для малого и среднего бизнеса, на самозанятых россиян. Соответствующий документ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. В числе предложенных ведомством мер — кредитно-гарантийная поддержка, участие в льготных лизинговых программах и программах обучения, а также доступ для самозанятых к государственным сервисам, предназначенным для предпринимателей.



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