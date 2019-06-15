Избирком Петербурга признал законным сбор подписей за Александра Беглова в метро

Как сообщили «Интерфаксу» в городской избирательной комиссии, это не нарушает закон. С жалобой на нарушение принципа равенства прав кандидатов в избирком обратился депутат Заксобрания Борис Вишневский. Он указывал на правила пользования городским метрополитеном, которые запрещают вести в метро любую агитационную деятельность. В предвыборном штабе Беглова «Интерфаксу» сообщили, что метрополитен предоставляет места для сборщиков подписей на коммерческой основе. Позже Вишневский, один из конкурентов ВРИО губернатора Александра Беглова на выборах 8 сентября, сообщил, что и ему «неофициально» разрешили распространять агитационные материалы в метро.